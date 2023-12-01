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Kosova, Sırp plakalı araçların değiştirme süresini uzattı

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Kosova hükümeti, Sırp plakalı araçların Kosova plakasıyla değiştirilmesi için verilen süreyi 15 Aralık'a kadar uzattı. Bu karar, Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan plaka krizine ilişkin alınan bir önlem olarak açıklandı.

Kosova hükümeti, Sırp plakalı araçların Kosova plakasıyla değiştirilmesi için bugün sona erecek süreyi, 15 Aralık tarihine ertelediğini duyurdu.

Kosova, Sırbistan ile arasında bir yıldan fazla süredir devam eden plaka kriziyle ilgili kararını erteledi. Kosova hükümeti, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara 1 Aralık'a kadar araç plakalarını Kosova plakalarıyla değiştirmeleri için tanıdığı süreyi 15 Aralık'a uzatma kararı aldı. Kosova hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Kosova plakaları almak için talebin büyük olması nedeniyle 15 günlük ek süre tanındığı belirtildi.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin Sırp'ın araç plakasını değiştirdiği belirtilen açıklamada, 15 Aralık tarihinden sonra değiştirilmeyen plakaların bölgede trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği de ifade edildi.

Kosova ile Sırbistan arasında 31 Temmuz 2022 tarihinde başlayan plaka krizi iki ülke arasında çatışmalara neden olmuştu. Kosova yönetimi, Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına karşılık olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde Sırbistan plakalı araçların trafiğe çıkışını yasaklama kararı almış, Sırp plakaların Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesini talep etmişti. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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