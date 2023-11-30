Üye Girişi
Haberler

Kosova, Sırbistan plakalarının değiştirilmesi için süreyi uzattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kosova hükümeti, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarının, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesi için 15 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurdu. Süreç boyunca 3 binden fazla Sırp, RKS araç plakası aldı.

Kosova hükümeti, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerlerde, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarının, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesi için 15 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurdu.

Kosova hükümetince yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının RKS plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Aralık'a kadar tanınan sürenin 15 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu değişiklik, araçların RKS plakalı olarak tescil edilmesine yönelik büyük talep ve yüksek ilginin bir sonucu olarak ortaya çıktı." denildi.

Kosova hükümeti, daha önce Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu. Süreç boyunca 3 binden fazla Sırp, RKS araç plakası aldı.

15 Aralık'tan itibaren değiştirilmeyen söz konusu plakaların bölgede trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğu tahmin ediliyor

Araç plakaları değişim süreci ülkenin kuzeyinde birçok defa krize neden olmuştu. Araç plakalarını değiştirmek istemeyen Sırplar, 31 Temmuz 2022'de kuzeydeki yerleşim yerlerinin ana caddelerine barikatlar kurarken, aynı yılın kasım ayında Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından toplu şekilde istifa etmişti.

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.???????

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kaynak: AA / Politika

Sırbistan Tragger Aralık Kosova Uluslararası İlişkiler Trafik Göçmenler Hukuk Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI izle! Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kapatıldı mı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi neden görevden alındı? Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 30 Kasım EXXEN spor canlı izle! Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Altay Bayındır Galatasaray'a mı gidiyor, transfer olacak mı? GSS borçları silindi mi? GSS borçları ne zaman silinecek? Silivri'de deprem mi olacak? Silivri depremi ne zaman olacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Murat Kurum İBB Başkanı adayı mı olacak? Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum mu? Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title