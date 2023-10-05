Kosova, Şengen Bölgesine Vizesiz Seyahat İçin Bilgilendirme Kampanyası Başlattı

Kosova hükümeti, vatandaşlarının 1 Ocak'ta başlayacak Şengen bölgesine vizesiz seyahate yönelik haklarını daha iyi öğrenmeleri için bilgilendirme kampanyası başlattı. Başbakan Albin Kurti, kampanyanın açılış töreninde konuşma yaptı ve vizesiz seyahatin kurallarına dikkat çekti.

Kosova hükümeti, vatandaşlarının 1 Ocak'ta başlayacak Şengen bölgesine vizesiz seyahate yönelik haklarını daha iyi öğrenmeleri için bilgilendirme kampanyası başlattı.

Başkent Priştine'nin ana meydanında düzenlenen kampanyanın açılış törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Şengen ülkeleri büyükelçiliklerinden temsilciler katıldı.

Başbakanı Kurti, burada yaptığı konuşmada, Şengen bölgesine vizesiz seyahatin Kosova vatandaşları için çok uzun ve gecikmiş bir süreç olduğunu söyledi.

Vizesiz seyahatin, tüm vatandaşların kazanımı olduğunu, suç ve yolsuzlukla mücadelenin vize rejiminin kaldırılmasının nedenleri arasında yer aldığını belirten Kurti, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar olarak hepimiz dikkatli olmalıyız çünkü kuralları ihlal etmek para cezasına ve Şengen bölgesine giriş yasağına yol açabilir. Ülkemiz adına elde edilen bu büyük başarıdan dolayı sizi bir kez daha tebrik ediyorum ve bundan sonra özgürce seyahat edebileceksiniz. Bu bizim her zaman hak ettiğimiz bir şey ancak önümüzdeki yıl 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek."

Kurti, vizesiz seyahatin kısa süreli ziyaretler için olduğunu, eğitim alma veya çalışma hakkı tanımadığını vurgulayarak, seyahat amacı, kalacak yer, yeterli maddi imkan ve dönüş bileti gibi taleplerin karşılanması gerektiğini kaydetti.

Kampanya, 1 Ocak'a kadar ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenecek etkinliklerle sürecek, vatandaşlara tanıtım broşürleri ve hediyeler de dağıtılacak.

Kosova vatandaşları, 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.