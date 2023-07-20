Kosova'nın eski istihbarat şefi Gülencilere yardım suçundan hüküm giydi

Kosova'nın eski istihbarat şefi, altı Gülenciyi yasa dışı yollardan Türkiye'ye sınır dışı ettiği gerekçesiyle resmi görevi kötüye kullanmaktan hüküm giydi. Driton Gashi, 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova'nın eski istihbarat şefi, altı Gülenciyi yasa dışı yollardan Türkiye'ye sınır dışı ettiği gerekçesiyle resmi görevi kötüye kullanmaktan hüküm giydi. Driton Gashi, 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kosova'nın eski istihbarat şefi, Gülen yapılanmasına mensup olduğu suçlamasıyla Türkiye tarafından aranan altı kişiyi gizlice sınır dışı ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı Driton Gashi, Gülen yapılanmasına bağlı okullarda görev yapan beş öğretmen ile bir doktoru yasalara aykırı şekilde Türkiye'ye deport etmiş, söz konusu kişiler Türkiye'ye vardıklarında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün Priştine'de görülen davada, resmi görev ve yetkiyi kötüye kullanmak suçundan hüküm giyerek 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Gashi, bu cezasını tamamlamasının ardından dört yıl boyunca kamu hizmetinde görev yapamayacak.

2018'de görevden alınmıştı

Türkiye'ye gönderilen söz konusu altı kişi, ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 2018 yılı Mart ayında Kosova polisince gözaltına alınmış ve Kosova'daki oturma izinleri iptal edilmişti. Ancak eski istihbarat şefi Gashi, haklarındaki mahkeme kararını beklemeden altı kişiyi sınır dışı etmek ve yasalar gereği Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Başsavcıyı önceden haberdar etmesi gerekirken sınır dışı işlemini gizlice gerçekleştirmekle suçlanıyordu.

Dönemin Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, sınır dışı işlemlerinden haberdar edilmediği ve karar alma mekanizmalarındaki hiyerarşinin ihlal edildiği gerekçesiyle, İçişleri Bakanı ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı 2018'de görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haradinay'a tepki göstererek Kosova Başbakanı'nı "Türkiye'ye darbe yapanları korumak"la suçlamış, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın?" ifadelerini kullanmıştı.

AP / BK,ET

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