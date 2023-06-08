Kosova Meclisi, yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmasını mümkün kılan yasa tasarısını onayladı

Kosova Meclisi, yurt dışında yaşayan vatandaşların büyükelçilik ve konsolosluklarda oy kullanmalarını mümkün kılacak genel seçimler yasa tasarısını iktidar ve muhalefet milletvekillerinin mutabakatıyla onayladı. Yasa taslağına katkılarından dolayı yerel ve uluslararası kurumlara teşekkür eden Kosova Başbakanı Albin Kurti, yasanın içeriği hakkında bilgi verdi.

Kosova Meclisi, yurt dışında yaşayan vatandaşların büyükelçilik ve konsolosluklarda oy kullanmalarını mümkün kılacak genel seçimler yasa tasarısını iktidar ve muhalefet milletvekillerinin mutabakatıyla onayladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, yasa taslağına katkılarından dolayı yerel ve uluslararası kurumlara teşekkür etti.

Birçok usulsüzlükle sonuçlanan 2010 genel seçimlerinin hemen ardından seçim reformu çalışmalarının başlatıldığını belirten Kurti, "Bu kanun taslağı ile düzenlenen en önemli hususlar arasında yurt dışında seçmen kaydının oluşturulması, yurt dışında oy kullanma yöntemi, oy kullanma hakkı, siyasi oluşumların adayları için oyların sayımı ve belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda kadın milletvekili için yer açan partilere ek mali destek sağlanması yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Kosova Demokrat Partisinin (PDK) milletvekili ve seçim reformu komisyonu başkanı Abelard Tahiri, bu yasa tasarısı ile ilk kez, diasporanın daha kolay oy kullanma imkanına kavuşacağını söyledi.

Yasanın, daha rahat oy kullanmalarını sağlayarak diasporayı devlete daha da yaklaştıracağını vurgulayan Tahiri, "Bu 130 maddeden 92'si yeniden kaleme alındı ve tamamen yeniden yazıldı, geri kalanında ise düzenlemeler yapıldı. Yani bugün milletvekili seçim kanunu değişmiyor, yeni bir kanun kabul ediliyor. Bu yasa tasarısı da 21 bölümden oluşuyor. Komisyon olarak çalışmayı iki aşamaya ayırdık: İlk aşama, Avrupa Birliği Gözlem Misyonundan gelen tavsiyeleri ele aldı ve ikinci aşamada ise meclis gruplarından gelen ve sonunda komisyon önerilerine dönüştürülen öneriler ele alındı." dedi.

Milletvekili Adnan Rrustemi ise seçim yasa taslağının, AB gözlemcilerinin sürekli tavsiyelerinin ve ilerleme raporlarındaki taleplerin bir sonucu olarak hazırlandığını söyledi.

Yasa tasarısına göre, milletvekili adaylarının oyları belediye sayım merkezlerinde sayılacak. Milletvekili adaylarının ve medya temsilcilerinin, sayım işlemleri sırasında belediye sayım merkezlerinde gözlemci olmaları mümkün olacak. Seçmenler daha fazla milletvekili adayı için oy kullanabilecek.