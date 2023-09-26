Kosova İçişleri Bakanı, Sırp gruba ilişkin videoyu paylaştı

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, 24 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Banjska'da polisle çatışan yaklaşık 30 kişilik silahlı Sırp gruba ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sveçla, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da çekilen dron görüntülerinde, ABD tarafından kara listeye alınan, Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin Genel Başkan Yardımcısı Milan Radojicic'in de olduğunu belirtti.

Kosova İçişleri Bakanı, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Baş suçlu Radojicic, bu terör örgütünün ve polis memuru Afrim Bunjaku'nun öldürüldüğü saldırının lideriydi. Bu, onun Kosova Cumhuriyeti'ne karşı terörist faaliyetinin bir başka kanıtıdır. Sırp Listesi'nin başkan yardımcısı, terör saldırısının ve terörist grubunun lideridir. Terör saldırısının haritası, her geçen gün netleşiyor: (Sırbistan Cumhurbaşkanı) Aleksandar Vucic, Sırp Listesi aracılığıyla ve onlar da başkan yardımcıları Radojicic aracılığıyla, Kosova Cumhuriyeti'nin hukuki ve anayasal düzenine karşı terör eylemi gerçekleştirerek Cumhuriyetimizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar."

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.