Kosova İçişleri Bakanı: Sırbistan'ın Kosova'yı ilhak etme girişimine kanıtlarımız var

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye çalıştığına dair kanıtlar topladıklarını ve saldırganların uzun süredir Sırbistan'daki Sırp askeri üslerinde hazırlık yaptığını söyledi.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'daki polis kampında düzenlenen basın toplantısında, Kosova İçişleri Bakanı Sveçla ile Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova'nın kuzeyini ilhak girişimine doğrudan angaje olduğunu belirten Sveçla, " Sırbistan'ın, Vucic'in, Zveçan'ın Banjska köyüne düzenlenen saldırıyla bağlantısına her gün yadsınamaz gerçeklerle tanık oluyoruz. Bu terör örgütünün tek hedefi vardı: Kosova Cumhuriyeti'nin kuzeyinin ilhakı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın, bölgenin en genç ve demokratik devletine saldırdığına dikkat çeken Sveçla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova'nın kuzeyinin ilhakı hedefine ulaşmak için Sırbistan'ın kurumları askeri, lojistik ve mali kapasitelerini organize etti. Sırbistan ve Aleksandar Vucic sürekli olarak bu saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını söylemeye çalıştılar ancak yayımlayacağımız gerçekler, bu grubun (Sırbistan'da bulunan) Jagodina yakınlarındaki Pasuljanske Livade'de ve Kopaonik'teki askeri eğitim üssündeki hazırlık, eğitim ve tatbikatlarını kanıtlıyor. Hazırlıklara ilişkin tüm bu görüntüler, terör örgütünün ele geçirdiğimiz dronları tarafından sağlandı."

Sveçla ayrıca delillerin ortaya çıkmasının ardından, Sırbistan'ın bu terör saldırısı nedeniyle uluslararası aktörler tarafından kınanması ve yaptırıma tabi tutulmasının gerekli ve hayati olduğunun altını çizdi.

Genel Müdür Hoxha da Banjska'daki saldırıyı gerçekleştiren grubun uzun süre Sırp ordusunun askeri üslerinde eğitim aldığını işaret ederek, "Plan, Kosova'nın kuzeyinin tümüyle ilhakına yönelik bir plandı. Elimizde bulunan ve şu anda sizlerle paylaşamadığımız belgelerde, ilk etapta sadece Banjska ve Zveçan'da değil, emniyet birimlerimize saldırıların gerçekleştirileceği 37 mevziden kuzeyin ilhak edilmesi ve daha sonra Sırbistan'a giden serbest bir koridorun oluşturularak, silahlı direniş ve ülkede yeni bir gerçeklik yaratılması için gerekli insan, malzeme, uzman ve diğer malzemelerin sağlanması öngörülüyordu." dedi.

Öte yandan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sveçla'nın basın toplantısında duyurduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurti, silahlı Sırp grubundan ele geçirilen dron görüntülerini, "Saldırıları gerçekleştiren teröristler, saldırılardan yaklaşık 4 gün önce Sırp ordusunun önemli üslerinden Pasuljanske Livade'de eğitim almıştı. Kopaonik üssünde başka tatbikatlar da yapıldı. Saldırılar Sırp devletinin tam desteği ve planlamasıyla gerçekleşti." notuyla paylaştı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.