Kosova İçişleri Bakanı: Sırbistan Cumhurbaşkanı izinsiz girmesi durumunda tutuklanacak

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova topraklarına izinsiz girmesi durumunda Kosova polisi tarafından tutuklanacağını söyledi. Sveçla, Vucic'in Kosova'ya izinsiz girmesinin Kosova'nın bir devlet olarak var olmadığı anlamına geleceğini belirtti.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova topraklarına izinsiz girmesi durumunda Kosova polisi tarafından tutuklanacağını söyledi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkeyi ziyaret etme açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kosova'ya giriş izni verilmesinin Başbakan Albin Kurti'nin karar vereceği bir konu olduğunu belirten Sveçla, Vucic'in ülkeye izinsiz girmesinin Kosova'nın bir devlet olarak var olmadığı anlamına geleceğini söyledi. Vucic'in Kosova'ya izinsiz girmesi durumunda tutuklanacağını vurgulayan Sveçla, "Yabancı bir ülke vatandaşının Kosova kurumlarının izni olmadan Kosova Cumhuriyeti'ne girebileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Vucic'in Kosova'ya izinsiz gelecek kadar çılgın olduğuna inanmıyorum" dedi.

"Vucic'in BM konuşmasını dinleyin"

Sırbistan hükümetinden Kosova İçişleri Bakanı Sveçla'nın açıklamalarına yanıt geldi. Sırbistan'ın Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, tehdidin Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşacağı ve Kosova'daki Sırp halkının sorunlarına dikkat çekeceği gün yapılmış olmasının tesadüf olmadığını söyledi. Vucic'in Kosovalı Sırplara yardım etmesinin engellenemeyeceğini vurgulayan Petkovic, "Priştine'den gelen hiçbir tehdit, Vucic'in konuşmasını arka plana atamaz. Bu nedenle de Sveçla ve Kurti'ye, manasız tehditler savurmak yerine bu konuşmayı dinlemelerini ve not almalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 14 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Belgrad-Priştine Diyalog toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kosova'yı ziyaret ederken Albin Kurti'den izin almayacağını ifade ederek, "Bunu Sırp halkına soracağım. Sırp halkı beni görmek istiyor" şeklinde konuşmuştu. - PRİŞTİNE