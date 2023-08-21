Kosova, G7 Ülkelerinin Ukrayna'ya Destek Deklarasyonuna Katıldı

Kosova'da yapılan hükümet toplantısında, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek deklarasyonuna katılma kararı alındı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ukrayna'nın demokratik kurumlarını Rusya'nın yasadışı savaşından korumak için gösterdiği cesur çabalara koşulsuz destek ifade etti. Kosova, Ukrayna'ya destek konulu G7 Ortak Deklarasyonu'na katılarak demokratik dünyanın tek sesle konuşması gerektiğini vurguladı.

Kosova, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek deklarasyonuna katıldıklarını bildirdi.

Kosova'da yapılan hükümet toplantısında, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek deklarasyonuna katılması kararı alındı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, söz konusu kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın demokratik kurumlarını Rusya'nın yasadışı ve sebepsiz savaşından korumak için gösterdiği cesur çabalara koşulsuz destek ifade etti.

Kurti, Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı ve sebepsiz işgalinin, uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

"Demokrasi, insan hakları, küresel barış ve istikrar gibi ortak değerlerimizi savunurken gösterdikleri cesur direnişten dolayı onları selamlıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Kurti, kayıpları ve çektikleri acı için en derin üzüntülerini ve taziyelerini ifade etti.

Savaşın sonuçlarının Ukrayna sınırlarının ötesini de etkilediğine dikkati çeken Kurti, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya, dikkatleri yasadışı savaşından uzaklaştırma çabasıyla, bölgedeki ana otokratik müttefiklerinin yardımıyla Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Rusya'nın yasadışı savaşı ikinci yılına girerken, Kosova Cumhuriyeti bu mektupla Ukrayna'ya destek konulu G7 Ortak Deklarasyonu'na katılıyor. Şimdi, demokratik dünyanın ortak bir amaç için tek sesle konuşması gerekiyor. Ukrayna halkı için zaferi güvence altına almak ve Rusya'nın liderlerini suçlarından sorumlu tutmak, Avrupa'da ve ötesinde barış ve demokrasiyi korumak için elzemdir."

Kurti, çatışmalardan kaçan 5 bin mültecinin Kosova'ya kabul edilmesini istediklerini ve 18 Ukraynalı gazeteciyi ülkeye kabul ederek onlara güvenli bir yer sunulduğunu belirtti.

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, 12 Temmuz'da Ukrayna'ya destek için güvenlik çerçevesi sunan ortak bildiri üzerinde anlaşmıştı.

G7 ülkeleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna'ya destek için ortak bildiri yayımlamıştı.