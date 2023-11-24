Kosova Dışişleri Bakanı AB'den güvenlik ve barış konusunda daha netlik istedi

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Avrupa Birliği'nden (AB), bölgede güvenlik ve barışı tehdit eden tehlikeler konusunda daha sesli ve net olmasını talep etti. Gervalla-Schwarz, Belçikalı mevkidaşı Hadja Lahbib ile görüşme yaptı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Avrupa Birliği'nden (AB), bölgede güvenlik ve barışı tehdit eden tehlikeler konusunda daha sesli ve net olmasını talep etti.

Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz, Belçikalı mevkidaşı Hadja Lahbib ile başkent Priştine'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Gervalla-Schwarz, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonuna olan bağlılığını dile getirirken, Belçika'nın 2024'ün ilk yarısında AB'ye başkanlık edeceğine dikkati çekti.

Bölgenin güvenliği ve ortak barışı tehdit eden tehlikeler konusunda AB'nin daha net ve sesli olacağını umduğunu belirten Gervalla-Schwarz, "Uzun süre bölgemizdeki güvenlik ve jeopolitik zorluklar hakkında konuştuk. Komşusunun aşırı saldırgan davranışları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olan sadece Kosova değil, aynı zamanda genel olarak Avrupa ve tüm batı dünyası savaşlarla, tehlikelerle, tehditlerle karşı karşıya, bunlarla ancak birlikte yüzleşebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hadja Lahbib ise görüşmede Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinin ele alındığını belirterek, "Yalnızca diyalog yoluyla herkes ve halklarımız için kabul edilebilir bir çözüme ulaşabiliriz. Aradığımız cevap, gerilimi azaltmak ve ilişkileri normalleştirme sürecine yeni bir bağlılıktır. Bu, uzun vadede barışı ve her iki tarafa da Avrupa Birliği'nde bir gelecek sağlayacak tek yoldur." dedi.

Lahbib, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti ile de görüşmeler gerçekleştirdi.