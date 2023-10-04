Kosova'daki saldırıyı üstlenen Sırp siyasetçi serbest bırakıldı

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de 1 Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı üstlenen ve dün Sırbistan'da gözaltına alınan Sırp siyasetçi Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de gerçekleştirilen ve Kosova hükümeti tarafından "Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyini işgal girişimi" olarak nitelendirilen saldırıyı üstlenen Sırp iş adamı ve siyasetçi Milan Radoicic, Belgrad Yüksek Mahkemesi tarafından Sırbistan'dan ayrılmamak şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, savcılığın Banjska'daki saldırıyı tek başına organize ettiğini itiraf eden Radoicic'in tutuklu yargılanması talebini reddetti. Radoicic'in iki haftada bir yetkili karakola giderek imza vermesi ve pasaportuna geçici olarak el koyulmasına da karar veren mahkeme, adli kontrol yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını ihlal etmesi halinde tutuklanacağını ifade etti.

Dün gözaltına alınmıştı

Geçtiğimiz hafta Cuma günü avukatı aracılığıyla Kosova'nın kuzeyindeki saldırıyı organize ettiğini itiraf eden Kosova merkezli Sırp Listesi partisinin eski Başkan Yardımcısı Radoicic dün gözaltına alınmış, polis başkent Belgrad'daki apartman dairesinde arama yapmıştı. Radoicic'in avukatı Goran Petronijevic, Radoicic'in saldırıyı planlarken Sırbistan hükümeti ve partisi Sırp Listesi'nden destek almadığını belirtmişti.

Kosova'nın kuzeyindeki saldırı

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da 24 Eylül'de silahlı ve maskeli bir grup, plakasız kamyonlarla barikat kurmuş ve ihbar üzerine bölgeye gelen polise ateş açmıştı. Saldırıda Kosovalı 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Silahlı grup daha sonra Banjska Manastırı'na sığınarak polisle çatışmaya girmişti. Kosovalı yetkililer, çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğünü açıklamış, 25 Eylül'de ise bir saldırganın daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Kosova hükümeti, Milan Radoicic liderliğindeki saldırının Belgrad tarafından organize edildiğini ve "Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye yönelik planın bir parçası" olduğunu ileri sürmüştü. Kosovalı yetkililer, saldırganlardan ele geçirilen ve saldırganların Sırbistan'a ait askeri üslerde eğitildiklerini gösteren dron görüntülerini de paylaşmıştı. - BELGRAD