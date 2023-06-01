Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i suçladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Kosova'daki yasa dışı örgütleri desteklemekle suçlayarak, "Eğer barış istiyorsa, suç çetelerini desteklemeye son vermeli" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Osmani, "Bölgenin geneli, özellikle de Kosova zorluklarla karşı karşıya. Sırbistan, bölgemizde Rusya'nın uydusu gibi hareket ediyor ve sürekli Kosova ile diğer bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Burada, bu tür istikrarsızlaştırma girişimleriyle mücadele için partnerlerimizin desteğini talep ediyorum" diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Kosova'daki yasa dışı örgütleri desteklemekle suçlayan Osmani, "Vucic, eğer gerçekten barış istiyorsa, suç çetelerini desteklemeye son vermeli. Bunu henüz göstermedi" dedi. Osmani, "Durum gergin. Ancak Kosova'da hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ettiğimize emin olmalıyız ve tehdidin Sırbistan'ın Kosova'nın egemen bir devlet olarak varlığını reddetmesinden kaynaklandığını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kosova'nın en zor zamanlarında yanında olan müttefikleriyle koordinasyonun önemli olduğunu vurgulayan Osmani, zirve çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı liderlerle bir araya geleceğini ifade etti. Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmeyi ise planlamadığını vurguladı. - KİŞİNEV