Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Başbakanı Kurti Priştine Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret eden Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti Türkiye'deki deprem nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından taziye dilekleri ve yardım gelmeye devam ediyor. Ülkelerin yardımlarının yanı sıra Türkiye'nin yurtdışı misyonlarında ise taziye defterleri açılıyor. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Osmani taziye defterine yazdığı notta, "Bu büyük trajedinin acısını ve ıstırabını paylaşıyoruz. Türkiye ve Suriye'deki kurbanların ailelerine içten taziyelerimizi ve sarsılmaz desteğimizi ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Kurti ise, başsağlığı dileklerini yazdığı taziye defterine, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem Kosova'nın tamamını şok etti. Türk halkı ile devletinin acı ve kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, enkaz altında kalanlarla birlikte. Dayanışma içinde olmaya ve koşulsuz destek sunmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye" yazdı. - PRİŞTİNE