Kosova Cumhurbaşkanı, FSK'nin NATO ittifakına katılmaya hazır olduğunu belirtti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK), NATO ittifakında diğer müttefik ordulara katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Osmani, FSK'nin yüksek NATO standartlarına göre eğitilmiş bir güç olduğunu vurgulayarak, FSK'nin barışı koruma misyonlarında görev yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Güvenlik Gücünün (FSK), NATO ittifakında diğer müttefik ordulara katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve ülkede görevli askeri ve diplomatik temsilciler ile "Güç Günü" dolayısıyla halka açılan FSK'nin başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlasında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Davetliler burada FSK'nin sergilenen bazı askeri ekipmanlarını inceledi.

Osmani, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güç Günü"nün, tüm vatandaşlar ve FSK üyeleri için gurur verici bir gün olduğunu kaydetti.

FSK'nin en yüksek NATO standartlarına göre eğitilmiş bir güç olduğunu belirten Osmani, "Bugün, halkımızın, kurtuluş ordumuzun bu güne gelmesindeki son derece büyük fedakarlığını büyük bir gururla anıyoruz. Kosova'nın kendi ordusuna sahip olması için çok kan döküldü, bu yüzden her askerin bu üniformayı büyük bir gururla giydiğine ve gerekirse vatan için canını vermeye hazır olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Osmani, FSK askerleri için mümkün olan en iyi koşulların yaratılması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki müttefik ordularıyla birlikte barışı koruma misyonlarında görev yapan FSK'nin kendini kanıtlamış bir güç olduğunu ifade eden Osmani, "(FSK) İnsanlık tarihinin en güçlü ittifakı olan NATO ittifakında diğer müttefik ordulara katılmaya hazırdır." diye konuştu.

Başbakan Kurti de hükümet olarak Savunma Bakanlığına odaklandıklarını ve bu bakanlığın bütçesini üç yıldan kısa bir süre içinde ikiye katladıklarını vurgulayarak, "Silahlanmaya yönelik yatırımları neredeyse üç katına çıkardık ve yurt dışında eğitim gören subay ve askerlerimizin sayısını dört katından fazla artırdık. 32 aydan kısa bir sürede 3 bin 459 asker ve subayı yurt dışına gönderdik." dedi.

FSK, geleneksel olarak "Güç Günü" dolayısıyla 27 Kasım'da Kosova genelindeki kışlalarını halka açıyor.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.