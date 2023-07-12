Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp kökenlilerle yaşanan gerginliği düşürmek için AB ile anlaştı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, bugün ülkenin kuzeyinde yerel seçimlerden sonra Sırp kökenli vatandaşlarla yaşanan gerginliğin düşürülmesi için Avrupa Birliği (AB) ile anlaşıldığını duyurdu. Kurti'nin paylaştığı düzenlemelerde Kosova Hükümeti, 1 hafta içinde ülkenin kuzeyinde tansiyonu yükseltecek adımlar atmayacağı ve buradaki belediye binalarında polisin varlığını yüzde 25 oranında azaltacağı belirtildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, bugün ülkenin kuzeyinde Sırp kökenliler ile yaşanan gerginliğin düşmesi için Avrupa Birliği ile anlaştığını duyurdu. Yapılacak düzenlemelere göre Kosova polisinin kuzeyde bulunan 4 belediye binalarındaki varlığı, 1 hafta içinde yüzde 25 oranında azaltılacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Avrupa Birliği Kosova Politika Haberler