Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile yapılan toplantıda anlaşma şartını reddetti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'Ohri Antlaşması'nın uygulanmasına ilişkin bir yol haritası belirlenmeden önce Sırp Belediyeler Birliğine ilişkin bir anlaşma kabul etmem mümkün değil' ifadelerini kullanarak, 'Sırbistan'ın öne sürdüğü şart, AB temsilcilerinin tutumuna dönüştü' dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda yürütülen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ohri Antlaşması'nın uygulanmasına ilişkin bir yol haritası belirlenmeden önce Sırp Belediyeler Birliğine ilişkin bir anlaşma kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullanarak, "Sırbistan'ın öne sürdüğü şart, AB temsilcilerinin tutumuna dönüştü" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kosova ve Sırbistan arasında Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu toplantısının başarısız olmasının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti, açıklamalarda bulundu. Kurti, Kosova ve Sırbistan arasındaki normalleşme anlaşması için bir yol haritası üzerinde uzlaşılmadan, öncelikli olarak Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasının şart koşulmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Kurti, "Nisan 2013 öncesindeki duruma döndürülmüş bulunuyoruz. Fakat artık Catherine Ashton ve Hashim Thaçi burada değil. Uygulanması gereken 39 anlaşma bulunuyor. Ohri Antlaşması'nın uygulanmasına ilişkin bir yol haritası belirlenmeden önce Sırp Belediyeler Birliğine ilişkin bir anlaşma kabul etmem mümkün değil" dedi.

Brüksel Antlaşması'nı uygulamaktan kaçtığı iddialarını yalanlayan Kurti, "Lakin Sırp Belediyeler Birliği, diğer anlaşmaların ve Ohri Antlaşmasının uygulanması için bir ön şart olamaz" ifadelerini kullandı.

"Sırbistan'ın öne sürdüğü şart, AB temsilcilerinin tutumuna dönüştü"

Toplantıda 27 Şubat'ta Brüksel'de uzlaşılan Temel Anlaşma ile 18 Mart'ta Ohri'de uzlaşılan anlaşma ekinin uygulanması için kademeli bir yol haritası teklif edenin sadece kendisi olduğunu vurgulayan Kurti, "Ne Sırp tarafından ne de Brüksel tarafından sunulan bir teklif belgesi olmadı" dedi.

Sırbistan'ın öne sürdüğü şartın AB temsilcileri tarafından birliğin tutumu haline dönüştürüldüğünü vurgulayan Kurti, "AB temsilcisi Lajcak'ın böyle bir şartı kabul etmesi üzücü. Bu kendisinin ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünün ihlalidir" dedi.

Tartışmalı belediye seçimleri

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik, geçtiğimiz nisan ayında Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde yapılan yerel seçimlerin Sırp partileri tarafından boykot edilmesiyle başlamıştı. Boykot sonucu Sırp nüfusun yoğun olduğu belediyelerde Kosovalı Arnavut adaylar seçilmiş, ardından protestolar ve şiddet olayları yaşanmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olaylarda NATO'nun Kosova Barış Gücü KFOR mensubu askerler de yaralanmıştı. Avrupa Birliği, yaşanan olaylardan Kosova hükümetini sorumlu tutmuş, ülkenin kuzeyindeki polis varlığını azaltma, yeniden seçime gitme çağrısında bulunmuştu. - BRÜKSEL