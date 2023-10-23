Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da bir polis memurunun öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının arkasında Sırbistan hükümetiyle bağlantılı 'Novi Sad Klanı'nın olduğunu söyledi. Kurti, özel bir mahkeme oluşturulmasını önerdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan hükümetiyle bağlantılı bir terör örgütünün saldırıyı düzenlediğini iddia etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da bir polis memurunun öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının arkasında Sırbistan hükümetiyle bağlantılı "Novi Sad Klanı"nın olduğunu söyledi.

Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kosova'nın kuzeyindeki saldırıyı Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic'in başında olduğu 'Novi Sad Klanı'nın düzenlediğini ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de örgütle bağlantıları olduğunu" kaydetti.

Kurti, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Banjska'daki paramiliter ve terörist saldırı, başkanlığını Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic'in yürüttüğü Novi Sad Klanı tarafından düzenlendi. Vucevic, (Sırbistan'daki) iktidar partisi SNS'nin başkanı, üç kez Novi Sad Belediye Başkanı seçilmiş ve Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın (Aleksandar Vucic) erkek kardeşi Andrej Vucic'in en yakın arkadaşıdır. 24 Eylül'de Banjska Manastırı'na gelen yaklaşık 40 Ortodoks hacı da Novi Sad'dandı. Belki tesadüftü, araştırmalar göstermelidir."

Kurti ayrıca, Kosova'nın Sırbistan'da yargı yetkisine sahip olmaması nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD tarafından "Novi Sad Klanı" için özel bir mahkeme oluşturmasını önerdi.

Sırbistan'dan Kurti'nin açıklamalarına tepki

Sırbistan Savunma Bakanlığı da resmi internet sitelerinde yayımladığı açıklamada, "Kurti tarafından bugün söylenen açık ve bariz yalanları kesin bir dille reddediyoruz. Priştine liderliğinde Sırbistan ve yetkililerine karşı yürütülen karalama kampanyalarının uluslararası kurumlar tarafından durdurulmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kosova'nın, varılan anlaşmaların uygulanması ve Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması yönünde adım atması gerektiği belirtilen açıklamada, Kurti'nin bu tarz açıklamalarının devam eden gerginliğin düşürülmesine olanak sağlamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı ve Sırbistan ordusu olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve refahını korumaya devam edeceğiz. Priştine ve yönetimi tarafından geçmişte olduğu gibi bugün yapılan bu tarz söylemler, kimin kaos ve şiddet istediği, kimin de barış ve diyaloğu korumaya çalıştığının açık bir kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.