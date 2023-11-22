Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılacak genel ve yerel seçimlerin Kosova'da da yapılabilmesi için devletler arası bir anlaşmanın gerekli olduğunu belirtti. Kurti, Sırbistan'dan böyle bir anlaşma talebinin gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'da yapılacak seçimlerin Kosova'da da yapılabilmesi için anlaşma talep etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılacak genel ve yerel seçimlerin Kosova'da da yapılabilmesi için devletler arası bir anlaşmanın gerekli olduğunu belirtti.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Kurti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi Michael Davenport ile bir araya geldi.

Kurti ve Davenport, görüşmede ülkede yaşayan tüm toplulukların haklarına yönelik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Kurti, Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılacak genel ve yerel seçimlerinin AGİT aracılığıyla Kosova topraklarında da yapılması talebiyle ilgili, "Bunun için devletler arası bir anlaşma gerekli ve böyle bir anlaşma talebinin ilgili taraf olarak Sırbistan'dan gelmesi gerekiyor." dedi.

Sırbistan, AGİT aracılığıyla 17 Aralık'ta yapılacak genel ve yerel seçimlerin Kosova'da da yapılmasını talep etmişti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kurti'nin Kosova'daki Sırpların oy kullanmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Kosovalı Sırplar, Sırbistan'da 2022 yılında yapılan yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için Kosova'da oy kullanamamıştı. Sırplar, oy kullanmak için otobüslerle Sırbistan'a götürülmüştü.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedeninin, Sırbistan'ın, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.