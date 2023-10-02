Kosova Başbakanı Albin Kurti: Saldırı Kosova'nın kuzeyinin ilhakına yönelik bir planın parçası

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de Sırp grup tarafından Kosova sınırında düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, terör saldırısının Kosova'nın kuzeyinin ilhakına yönelik daha büyük bir planın parçası olduğunu belirtti. Kurti, saldırının ardından Sırbistan'a bir koridor kurulacağını ve silahlı gruplara silah ve asker tedariği sağlanacağını ifade etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de Sırp grup tarafından Kosova sınırında düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kosova polisi tarafından el konulan belgelere dayanarak, terör saldırısının Kosova'nın kuzeyinin ilhakına yönelik daha büyük bir planın parçası olduğu teyit edildi" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de Kosova sınırına düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurti, Kosova polisi tarafından el konulan belgelere dayandırdığı açıklamasında, "Terör saldırısının Kosova'nın kuzeyinin ilhakına yönelik büyük bir planın parçası olduğu ve 37 farklı noktaya koordineli saldırı planlandığı teyit edildi" ifadelerini kullandı. Saldırının ardından Sırbistan'a bir koridor kurulacağını belirten Kurti, bu koridorla silahlı gruplara silah ve asker tedariği sağlanacağını belirtti.

Öte yandan, Kurti, dün akşam Kosova'daki saldırıyı gerçekleştiren silahlı Sırp grubunun saldırıdan 4 gün önce Sırbistan'daki askeri üslerde eğitimden geçtiklerini gösteren dron görüntülerini paylaşmış ve silahlı grubun Sırbistan hükümetinin desteği ve planlaması dahilinde hareket ettiğini söylemişti.

Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti

Kosova'nın Banjska kasabasında 24 Eylül Pazar günü silahlı ve maskeli Sırp grup, plakasız kamyonlarla barikat kurmuş ve ihbar üzerine bölgeye gelen polise ateş açmıştı. Burada 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Sırp grup daha sonra Banjska Manastırı'na sığınarak burada polisle çatışmaya devam etmişti. Kosovalı yetkililer, çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğünü açıklamış, 25 Eylül'de ise bir saldırganın daha cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu. - PRİŞTİNE