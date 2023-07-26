Kosova Başbakanı Albin Kurti, kuzeyde erken yerel seçim düzenlemeye hazırlanıyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede erken yerel seçim düzenlemeye hazırlandıklarını söyledi. Kurti, gerilimin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve AB tarafından uygulanan tedbirlerin kaldırılmasını beklediklerini belirtti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede erken yerel seçim düzenlemeye hazırlandıklarını söyledi.

Kurti, Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi ile düzenledikleri basın toplantısında, ülkenin kuzeyindeki gerilimin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki gerilimin düşürülmeden erken yerel seçimlerin düzenlenemeyeceğine dikkati çeken Kurti, "Kosova'nın kuzeyinde erken yerel seçimlerin yapılmasına hazırlanıyoruz. Bu arada bize karşı (AB tarafından) uygulanan, geçici denilen tedbirlerin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz ve mantıklı olanı (seçimlerden) önce yapılması." ifadesini kullandı.

Kurti, kuzeydeki belediyelerde erken yerel seçimlerin düzenlenmesi kararı alınırken, bu kararın yasallığı konusunda emin olunması gerektiğini kaydetti.

Bakan Krasniqi de belediyedeki seçmenlerin yüzde 20'sinin o belediye başkanının görevden alınması için hazırlanan dilekçeye imza atması halinde erken seçim yapılabileceğine dikkati çekti.

Süreçle ilgili bilgi veren Krasniqi, dilekçenin Merkezi Seçim Komisyonuna (KQZ) gönderileceğini, dilekçenin doğrulanmasının ardından belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili seçmenlerin yüzde 50 artı 1'inin oyunu gerektirecek referandum sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede (Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitrovica) erken seçim düzenlenmesi, uluslararası toplum tarafından bölgedeki gerilimin düşürülmesi adına talep edilmişti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik sürüyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi " Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.