Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırpların siyasi çoğulculuğunu yeniden canlandırmanın hayati önem taşıdığını belirtti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırpların siyasi çoğulculuğunu yeniden canlandırmanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Kosovalı Sırplar, Sırbistan'ın vesayetinden kurtarılmalıdır." dedi.

Kurti, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, ülkenin kuzeyinde son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın davranışlarının, iki ülke arasındaki kontrol edilmesi zor olan uzun ve dağlık sınır hattından daha tehlikeli hale geldiğini belirten Kurti, şunları söyledi:

"Sırp Listesi (Partisi) Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in bu terör saldırısına katılımının belgelenmesinin ardından herkesin dikkatini hak eden bir şey daha kanıtlandı; Kosova'daki Sırpların siyasi çoğulculuğunun yeniden canlandırılmasının hayati önemi. Çoğulculuk olmadan demokrasi ve özgürlük olmaz. Kosovalı Sırplar, Sırbistan'ın vesayetinden kurtarılmalıdır."

Kurti, Kosova polisinin ülkesini koruma konusunda kapasitesini kanıtladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Değeri 5 milyon avroyu aşan askeri silahlar ve yüzlerce savaşçıdan oluşan bir gruba yetecek miktardaki silahlarla, Kosova'da kan dökülmesi senaryosu kanıtlandı. Bu, ABD ve Birleşik Krallık tarafından suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle yaptırım uygulanan kişileri de içermektedir. Onlar, Kosova'da işledikleri suçlardan ötürü adalet kurumlarımız tarafından aranıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Belgrad ve Raska'da bir masada yan yana görünüyorlar."

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku da Banjska'daki çatışmanın, kültürel ve dini bir varlık olan Banjska Manastırı'nın "silah saklama yeri" olarak kullanılması gibi tehlikeli bir boyutu olduğuna dikkati çekerken, manastıra zarar veren bu grubun, Kosova'da dinler arası ilişkileri zedelemeyi amaçladığını ifade etti.

Toplantıda, Banjska'da Sırp silahlı grup tarafından öldürülen polis memuru Afrim Bunjaku'nun ailesine 50 bin avro bağışlanması kararı alındı.

Kosovalı Bakan, polisle çatışan grubun, Sırbistan devletiyle ilişkisine dair kanıtlar paylaştı

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, 24 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki Banjska'da polisle çatışan yaklaşık 30 kişilik silahlı Sırp grubun, Sırbistan devletiyle ilişkisiyle ilgili kanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sveçla, 24 Eylül'de Kosova polisince öldürülen Bojan Mijailovic'in, 2013'te Kosova'ya yaptığı ziyaret sırasında Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in koruması olduğunu belirtti.

Kosova İçişleri Bakanı, Sırp silahlı gruptan ele geçirilen delillerle ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu belge, Sırp ordusunun 24 Eylül'deki eylemde, Kosova polisince ele geçirilen el bombası fırlatıcının teslimi sırasında gruba verdiği bir sertifikadır. Sürekli olarak belirttiğimiz şeyi, artık Sırbistan devletinin bu terör gruplarına siyasi, mali, lojistik açıdan destek verdiğini, tartışılmaz gerçekler ve belgelerle destekliyoruz."

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın, Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.