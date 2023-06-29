Kosova Başbakanı Albin Kurti AB'ye olan inancını teyit etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'ye olan inancını teyit ederek, üyelik başvurusunu hatırlattı. Kurti, AB'nin Kosova'nın en samimi müttefiki olduğunu belirtti. Ayrıca, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi azaltıcı adımlar atmaması nedeniyle AB Komisyonu'nun alacağı tedbirleri değerlendirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Zaman zaman Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdik ancak asla alaycı veya sert olmadık, bugün de değiliz. Geçen yılın aralık ayında (AB'ye) üyelik başvurumuzu, yakın gelecekte bu Birliğin bir parçası olmayı hak ettiğimize inanarak, bu Birliğe inandığımız için yaptık. Bugün de aynı inanca sahibiz." dedi.

Kurti, Kabine Toplantısı'nda, ülkenin kuzeyindeki gerilimi azaltıcı adımlar atmaması nedeniyle AB Komisyonu'nun Kosova'ya yönelik alacağı birtakım tedbiri, Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunmasını değerlendirdi.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan son Kosova raporunda, ülkenin bugüne kadar en olumlu değerlendirmesini aldığına dikkati çeken Kurti, "Zaman zaman Avrupa Birliği'ni eleştirdik ancak asla alaycı veya sert olmadık, bugün de değiliz. Geçen yılın aralık ayında (AB'ye) üyelik başvurumuzu, yakın gelecekte bu Birliğin bir parçası olmayı hak ettiğimize inanarak, bu Birliğe inandığımız için yaptık. Bugün de aynı inanca sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kurti, AB'nin; Avrupa değerleri, demokratik ilkeler ve uzun vadeli çıkarlar alanındaki en samimi ve istikrarlı müttefikini Kosova'da bulacağını kaydetti.

Yıllar boyunca AB'nin yaptığı destek ve yardımları takdir ettiklerini vurgulayan Kurti, "Avrupa, bizim kıtamız. AB, bizim kaderimiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sivil Savunma" ve "Kuzey Tugayı" terör örgütü ilan edildi

Kosova hükümeti, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren ve yüzlerce Sırp üyesi bulunan "Sivil Savunma" ve "Kuzey Tugayı" oluşumlarını "terör örgütü" olarak ilan etti.

Başbakan Kurti, Kabine Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu örgütlerin, Kosova'nın anayasal düzeni ve güvenliği için ciddi ve doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bu iki oluşumun direniş ve itaatsizlik çağrısında bulunduğunu, vatandaşları protestolara ve barikatlara katılmaya zorladığını aktaran Kurti, "Kosova güvenlik kurumlarının değerlendirmelerine göre, yasa dışı oluşumlar 'Sivil Savunma' ve onun bileşeni olan 'Kuzey Tugayı', Kosova'nın anayasal düzeni ve güvenliği için ciddi ve doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." dedi.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik bir aydır sürüyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi " Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.