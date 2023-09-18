Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB Özel Temsilcisi'ni suçladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belgrad- Priştine diyalog sürecinin Brüksel'de başarısızlıkla sonuçlanan görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile koordineli hareket etmekle suçlayarak, "Lajcak'ın Vucic'le yazdığı senaryoya maruz kaldım" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ile Brüksel'de 14 Eylül'de düzenlenen Belgrad- Priştine diyalog sürecine ilişkin Kosova'nın başkenti Priştine'de basın toplantısı düzenledi. Kurti toplantıda, Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasını Belgrad-Priştine diyaloğunun devamı için ön şart olarak sunan Belgrad nedeniyle Brüksel'de gerçekleştirilen 14 Eylül'deki görüşmenin olumsuz sonuçlandığını ifade etti. Görüşmede Sırbistan'ın normalleşme anlaşmasını reddettiğini söyleyen Kurti, "Temel Anlaşma'nın uygulanması için somut ve uygun bir teklifle toplantıya gittim. Teklifimizin temelinde kapsayıcılık yer alıyordu yani uygulama planında anlaşmadaki bütün madde ve tanımların yer alması gerekiyordu. Kapsayıcılık prensibini ortaya ben atmış değilim ve bu uluslararası anlaşmaların uygulama planlarında alışılmışın dışında olan bir şey de değil. Anlaşma ekinde, her maddenin uygulanması gerektiği ifade ediliyor ve anlaşmanın uygulanması için mantıklı ve teamüllere uygun olan yaklaşım da bu" dedi.

"Derhal 10'uncu maddeye ilişkin müzakerelere başlamak istediler"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın derhal anlaşmanın Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasıyla ilgili olan 10'uncu maddesine ilişkin müzakerelere başlanmasını istediğini ifade eden Kurti, "Maddelerin uygulanmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan uzlaşamayacağımızı açıkça ifade ettim. Atılması gereken ilk adımın anlaşmanın uygulanmasına ilişkin bir yol haritası belirlemek olduğunu açıkça ortaya koydum. Toplantıda anlaşma sağlayamadık" dedi.

"Cumhurbaşkanı Vucic ve Lajcak, aynı tepkiyi verdi"

AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın görüşmede Sırp lider Vucic ile birlikte yazdığı senaryoya maruz kaldığını öne süren Kurti, "Ben Kosova'nın hazırladığı planı sundum. Bu üst düzeyden teklif ettiğimiz ilk belge. Cumhurbaşkanı Vucic ve Lajcak, aynı tepkiyi verdi. Planın gerçekçi olmadığını ve ileriye dönük tek yolun Sırp Belediyeler Birliği'nin statüsünün belirlenmesi olduğunu söylediler. Reddetmeleri üzerine kendilerine Sırbistan'ın bir planı olup olmadığını sordum. Lajcak da Sırp tarafı da 'evet' dedi. Teklifi görmek için ısrar ettim" diye konuşan Kurti, Lajcak ve Vucic'i aralarında anlaşarak Sırbistan ve Kosova arasındaki normalleşme anlaşmasının sadece kendi çıkarlarına uyan maddelerinin uygulanmasını talep etmekle suçladı.

Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise, 14 Eylül Perşembe günü yapılan toplantıdan sonra, toplantının başarısız olmasını Kosova Başbakanı Kurti'ye bağlamış, Kurti'nin Sırp Belediyeler Birliği'ne ilişkin anlaşmayı uygulamak istemediğini söylemişti.

Kosova ile Sırbistan, mart ayında AB ara buluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşma sağlamış ve bu çerçevede Sırbistan'ın Kosova'yı fiilen tanıması, Kosova'nın da ülke içerisinde Sırp Belediyeler Birliği adı altında bir idari yapının kurulmasını kabul etmesinin önü açılmıştı. Anlaşmanın uygulanmasında, Sırbistan'ın Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasını diyaloğun devamı için ön şart olarak öne sürmesi, Kosova'nın ise anlaşmanın uygulanmasına bu maddeden başlanmasını kabul etmemesi nedeniyle ilerleme sağlanamıyor. - PRİŞTİNE