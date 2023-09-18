Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB arabuluculuğunda yapılan görüşmede Lajcak'ın ülkesine karşı pozisyon aldığını belirtti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Brüksel'de yapılan görüşmede AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın ülkesine karşı pozisyon aldığını açıkladı. Kurti, görüşmenin başarısızlıkla sonuçlandığını ve Lajcak'ın diyalog sürecini deforme ettiğini savundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 14 Eylül'de Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasında yapılan görüşmede, AB Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın ülkesine karşı pozisyon aldığını belirtti.

Kurti, Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ile düzenledikleri basın toplantısında, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıda, "Lajcak'ın daha önce tasarladığı bir senaryoya maruz kaldığını" ifade eden Kurti, şunları kaydetti:

"14 Eylül'de arabulucunun genel olarak Kosova'ya, özel olarak da Temel Anlaşma'ya karşı açık bir pozisyonu vardı. Kosova'nın geleceğine darbe vurma konusunda çok ileri gittiler. Temel Anlaşma'yı bütünüyle uygulamalıyız, sadece Sırbistan'ın istediğini uygulayamayız. Bu mantık ölmüştür ve bağımsız Kosova Cumhuriyeti böyle bir yolda yürüyemez, yürümemelidir ve yürümeyecektir."

İki ülke arasında varılan Temel Anlaşma kapsamında bulunan ve Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde "Sırp Belediyeler Birliği" kurulmasına yönelik maddenin diğer maddelerden önce uygulanma talebini, "Arabayı atın önüne koşmak" deyimine benzeten Kurti, Lajcak'ın diyalog sürecinin deforme edilmesine izin verdiğini savundu.

Sırbistan'ın şu ana kadar Kosova-Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesi yönünde herhangi bir öneride bulunmadığına dikkati çeken Kurti, ülkesinin çok sayıda öneride bulunmasına rağmen bunların AB arabulucuları tarafından göz ardı edildiğini vurguladı.

Kurti, Brüksel'deki diyalog sürecinin gidişatı hakkında 15 Eylül'de Washington, Berlin, Paris ve Roma'yı mektuplar aracılığıyla bilgilendirdiğini kaydetti.

Vucic-Kurti görüşmesi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasında 14 Eylül'de Brüksel'de gerçekleşen görüşme, ilişkilerin normalleşmesi konusunda ilerleme kaydedilmeden sona ermişti.

Liderler, Kosova'nın kuzeyinde mayıs ve haziranda yaşanan gerilimlerin ardından ilk defa bir araya gelmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki gerilimin ana nedeni; Sırbistan'ın tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.