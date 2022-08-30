Korkmaz Karaca görevlerinden istifa etti Politika Haberleri Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, sağlık gerekçeleriyle görevlerinden istifa etti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, sağlık gerekçeleriyle görevlerinden istifa etti. Edinilen bilgilere göre, Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinden sağlık gerekçeleriyle istifa etti. 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Karaca, 2021 tarihinden bu yana AK Parti MKYK üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Korkmaz Karaca AK Parti Ekonomi Politika Haberler

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