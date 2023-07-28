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Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Politika Haberleri

Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

KORE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin, 28-30 Temmuz 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Koreli mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yan ısıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika

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