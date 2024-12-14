Kop Tüneli ve Bayburt-Gümüşhane Havaalanı 2026'da Bitecek

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt Group İnşaat'ın 12 yıldır bitiremediği Kop Tüneli'nin 2026 yılında biteceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yine Bayburt Group İnşaat firması tarafından yapımı devam eden ve 6 yıldır bitirilemeyen Bayburt- Gümüşhane havaalanının da 2026 yılında hizmete gireceğinin sözünü verdi.

AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongreye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Katıldı. Kongre öncesi Bayburt'a ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yıllardır bitirilemeyen tünel ve havaalanının 2026 yılında biteceğini, açılışının 2026 yılı içerisinde yapılacağını kaydetti.

Vatandaşın "tünel bitmiyor" tepkisi

Bayburt'un çevre illerinde tamamlanan tüneller hakkında bilgi aktaran ve Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı devam eden Kop Tüneli'nin bitirilememe sebeplerini açıklayara Bakan Uraloğlu'na bir vatandaş seslenerek, "Bakanım Kop Tüneli bitmiyor" dedi. Bakan Uraloğlu da, "Söyleyeceğim şimdi onu" diyerek tünelin bitirilememe gerekçelerini şu sözlerle dile getirdi:

"7 bin 500 metre uzunluğundaki Vauk Tünellerini de biz devam ettiriyoruz. Aşağı yukarı Vauk Tüneli'nin yarısına geldik. Gümüşhane ile Bayburt'u da bu vesileyle birbirine biraz daha yakınlaştıracağız. Erzurum'a gitmek için önümüzde Kop Tüneli var. 6 bin 500 metre uzunluğunda. Gerçekten Türkiye'deki en zor tünellerimizden birisi Kop Tüneli. Burada belli sıkıntılar yaşadık. Tünelin içerisindeki çalışmalarda, 30 tonluk bir ekskavatör su boşalması nedeniyle 200 metre sürüklendi. Böyle zor şartlarda çalışıyoruz. Yüzde 60'ı geçtik, tünelin yüzde 60'ı tamamlandı. Kazmasını, desteklemesini önemli bir bölümünün de beton kaplamasını bitirdik. Erzurum tarafında ufak tefek zeminle ilgili sıkıntılar var. Keşke sağlam olsa da bizler zor kazabilsek."

"2026'nın sonunda Kop Tüneli'ni bitireceğiz, hedefimiz budur"

Tünelin 2026 yılının sonunda biteceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Siz diyeceksiniz ki bunları güzel güzel anlatıyorsun da tünel ne zaman bitecek? Değerli kardeşlerim, burası tünel her metresini göremiyoruz. Bazı zemin zorlukları var, onu bilmenizi isterim. Bundan sonraki süreçte ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmazsak 2026'nın sonunda inşallah Kop'u bitireceğiz. Erzurum'u Bayburt'a biraz daha yaklaştırmış olacağız, hedefimiz budur" ifadelerini kullandı.

6 yıldır bitmeyen Bayburt-Gümüşhane havaalanı da 2026 yılında bitecek

Bayburt-Gümüşhane havaalanını da çok yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bayburt-Gümüşhane havaalanını çok yakından takip ediyoruz. İnşallah bu sene çalışmalarımıza hız vereceğiz, 2026 yılında da sizlerle beraber orayı açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç olacak ama güç olmayacak. Onun için çalışıyoruz, ona devam ediyoruz" dedi.

Bayburt ile ilgili birçok çalışmaya yer verildiğini sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İletişimle ilgili gelen talepler var. İnternetin çekmediği köyler, bazı mahalleler var. Fiber internetle ilgili talepler var o talepleri peyderpey karşılıyoruz. Sizlerin Soğanlı Tünelleriyle ilgili talepleri var, oradaki tüneller bölgesi hariç geri kalan kısmı yatırım programına aldık. Daha doğrusu yatırım programına aldırmaya gayret edeceğiz. Orayla ilgili sözümüz de bu olsun. Bir an önce oraya başlamak istiyoruz. Orayı beklediğinizi biliyorum. Demiryolu projesi hepimizin derdi, o da gündemimizde. Önce Sivas'tan Kars'a kadar mevcut hattı rehabilite edeceğiz sonrasında da Allah'ın izniyle hızlı tren haline getireceğiz."

Konuşmaların ardından kongreye geçildi, tek aday olarak kongreye katılan mevcut İl Başkanı Turgut Çalışkan ve yönetimi güven tazeledi. Kongrenin sonuçlanmasıyla birlikte, program son buldu. - BAYBURT