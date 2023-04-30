Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli atıldı. Video konferans bağlantısıyla programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KONYARAY'ın çok önemli bir proje olduğunu ifade ederek, "Tamamlandığında Konyalılar kazanacak. Konya'nın şehir içi trafiği rahatlayacak ve Konya'nın yaşam kalitesi yükseltilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Konya Garı'nda düzenlenen temel atma programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Garı'nın, Selçuklu Garı'nın ve havaalanının ilk kez bir raylı sistemle birbirine bağlanacağını belirtti. Raylı sistemler üzerinde yaptıkları çalışmalar tamamlandığında, otogar, havaalanı ve tren garlarının aynı güzergah üzerinde bir hat üzerinden raylı sistemle bağlanacağını vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, "Toplam 2 milyar 300 milyon liralık yatırımla gerçekleştireceğimiz bu projenin en önemli paydaşlarından birisi Konya Büyükşehir Belediyemiz. İnşallah, sistem tamamlandığında araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve işletmeyi de Devlet Demir Yollarımızla birlikte sizlerin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"Konya toplu ulaşımı adına tarihi bir gün"

Konya'nın en önemli taleplerinden birisinin sanayide çalışan vatandaşların toplu ulaşıma kavuşması olduğunu dile getiren Başkan Altay, "Bugün, bu temelle inşallah 2 yıl gibi bir sürede bunu sağlamış olacağız. Bu süreçte emeği olanlar var. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkür de Devlet Demir Yollarımızın Genel Müdürü Hasan Pezük ve ekibine. Genel müdürümüzün bizzat takibi ve talimatlarıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Bugün hep birlikte temelini atacağız. İnşallah en kısa sürede açmak da nasip olur. Hep birlikte bu törende bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Konya toplu ulaşımı adına tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl her gün tarihi bir şey yapıyorsa biz de bugün Konya tarihini etkileyecek, Konya için çok önemli ve 2 milyar 300 milyon liralık bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Konyalılara hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, Konya il sınırları içerisindeki demiryolu ağının toplam 770 kilometre olduğunu anlatarak, "Konya, demiryolu bakımından Ankara'dan sonra 2. sırada yer alıyor. Bugün temelini atacağımız KONYARAY projesiyle de bu rakama 45,9 kilometre daha ilave hat eklemiş olacağız. Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB'ler ile sanayi merkezleri, havalimanı, lojistik merkezle Pınarbaşı'nı kapsayacak projeyle vatandaşlarımıza konforlu, hızlı, ekonomik bir toplu taşıma hizmeti verecek inşallah. Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde hayata geçireceğimiz KONYARAY Projesi'nin toplam uzunluğu 45,9 kilometre. Bugün temelini atacağımız etabın hat uzunluğu ise 17,4 kilometre. Günlük 90 bin yolcuya hizmet verecek projenin 1. etabında 13 adet istasyon binası inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de Konya tarihi açısından dönüm noktası olabilecek önemli bir yatırımın temelinin atıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve katkısı olanlara teşekkür ettiler.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, "Konya'mızın, hem bireylerin gelişmesi hem işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması, yeşilin muhafazası ve bir bütün olarak bu hususları önceleyen devletimize, hükümetimize, belediyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Konyalı vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşacak"

Video konferans üzerinden programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise KONYARAY'ın önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, "Tamamlandığında Konya kazanacak, Konyalılar kazanacak. Konya'nın şehir içi trafiği rahatlayacak ve Konya'nın yaşam kalitesi yükseltilecek. Konyalı vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşacak. Tabii Konya bizim için çok kıymetli. O yüzden Konya'da bizim pek çok projemiz var. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce Türkiye'nin en yüksek viyadüğü olan Konya Eğiste-Hadim Viyadüğü'nü yaparak çok güvenli, konforlu, standardı yüksek bir yolu Konya ile Alanya arasında bağladık. İnşallah bunun devamı olan Kuş Yuvası yollarıyla birlikte Konya'nın önemli bir aksını tamamlayacağız. Alacabel Tüneli'nde de incelemeler yapıldı. Hakikaten yakından incelediğimiz, takip ettiğimiz çok önemli bir işimiz. 7 kilometrenin üzerindeki tünelimizde bütün imalatlarımızı bitiriyoruz. İnşallah hep birlikte önümüzdeki aylarda Alacabel Tüneli olarak burayı da Konya'mıza, Antalya'mıza kazandıracağız. Biliyorsunuz Demirkapı Tüneli'mizin de imalatları bitti. Orası da ayrı önemli bir aks. Yani bakarsanız bütün yollar Konya'ya çıkıyor. Biz de bütün yolları Konya'ya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konya bunu fazlasıyla hak ediyor. Konya için ne yapsak azdır. Ne yapsak da gereklidir. O yüzden bütün belediye başkanlarımız ve vekillerimiz, bütün valilerimiz, oturup konuşacağız ve Konya'nın gelişmesi ve büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından KONYARAY Banliyö Hattının temeli dualarla atıldı. - KONYA