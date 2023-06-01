Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Herkese eşit hizmet götürüyoruz

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana hiçbir siyasi parti üyesi ve sempatizanını, hiçbir din ve etnik kökenin mensubunu birbirinden ayırmadıklarını, herkese eşit hizmet götürdüklerini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Esen, topluma sağduyulu olma çağrısı yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Semih Esen, göreve geldiği günden bu yana hiçbir siyasi parti üyesi ve sempatizanını, hiçbir din ve etnik kökenin mensubunu birbirinden ayırmadıklarını, herkese eşit hizmet götürdüklerini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlığında belediye hizmet binasında yer alan Beydağları Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Esen, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Esen, "Umarım ülkemiz için hayırlı bir yönetim dönemi olur. Umarım kampanya dönemindeki şiddet dilinin ve bizim terörle bağlantılı olduğumuza dair iddiaların son bulduğu bir dönem olur. Seçim sürecinde kendimizi hiçbir yerde ifade etme imkanı bulamadık ama halkla bir araya geldiğimiz her ortamda terörün hiçbir türlüsüne destek vermemizin mümkün olmadığını söyledik. Buradan, görev yaptığım mikrofondan bir kez daha dile getireyim. Gerek şahsım, gerekse de beraber mücadele ettiğim mücadele arkadaşlarım olarak niyetimiz, hukukun üstünlüğünü egemen kılmak. Talebimiz ise insanlar suçlu olsalar bile, yürürlükteki mevcut kanunlara göre, hukuka göre muamele edilmesidir" dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Topluma yön veren insanların bu tür süreçlerde sağduyulu hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Esen, "Sağduyulu olmazsak, olaylar karşısında anlık, coşkuyla, öfkeyle hareket edersek toplum bizden etkilenir ve bu da çatışmaya, kutuplaşmaya sebep olabilir" diye konuştu.

Türk milletini oluşturan hiçbir unsurun bir diğerinden değerli ya da değersiz olmadığını ve hiçbir ayrım gözetmeksizin her birinin ayrı ayrı Türk ulusunun unsurları olduğuna dikkati çeken Esen, şöyle devam etti:

"Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi bir dedenin torunu, 30 sene resmi üniforma ile devletin şerefini korumak adına mücadele etmiş ve bize hiçbir zaman haram yedirmemiş bir babanın oğlu ve ailesinde onlarca kamu görevlisi olan bir ailenin çocuğu olarak asla ve asla hiç kimse tarafından terörün 't'si ile yan yana anılmayı kesinlikle hak etmediğimi düşünüyorum. Hepimizin ortak ülkü, ortak tasa ve ortak dil konusunda hiçbir tereddütümüzün olmadığını herkesin bilmesini istiyorum."

"BELEDİYECİLİĞİN PARTİZANLIĞI OLMAZ"

Göreve geldiği günden bu yana belediye başkanlığı makamında hiçbir siyasi parti üyesi ve sempatizanını, hiçbir din ve etnik kökenin mensubunu birbirinden ayırmadıklarını, kimin ne olduğunu asla merak etmediklerini vurgulayan Başkan Esen, "Bundan sonra da merak etmeyeceğiz. Çünkü yoksulluğun siyaseti olmaz. Asfaltın, kaldırımın siyaseti olmaz. Dolayısıyla, belediyeciliğin partizanlığı olmaz. Bence sizler de bu şekilde düşünüyorsunuz. Daha önce pek çok kritik kararımızda Türkiye'ye örnek olacak şekilde oy birliği yaptıysak, sizlerle beraber yine aynı şekilde siyasi ayrım gözetmeksizin hizmetlerimize devam edeceğiz. Bugün alacağımız kararların da Konyaaltı'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Grup konuşmalarının ardından meclis gündemindeki maddeler, oylamalar sonucu kabul edildi.