Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında tüm siyasi farklılıkların bir kenara bırakılarak coşkuyla kutlandığını belirtti. Ayrıca, anayasa değişikliği ve okullarda siyaset konularına da değindi.

Konyaaltı Belediyesi Kasım ayı olağan meclisinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet'in 100. yılında tüm siyasi farklılıklarının bir kenara bırakılarak coşkuyla kutlandığını belirtti.

Konyaaltı Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinçle kutladıklarını ifade etti. Siyasi görüşü farklı olsa da tüm vatandaşların birlik içerisinde coşkuyla kutlamalara katıldığını dile getiren Başkan Esen, "Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılını kutladık. Sevinçle kutladık. Siyasi partilerin genel merkezlerinde cumhuriyet gibi bir konuda halk arasında bir tercih, davranış veya söylem farkı yaratamayacağının biz farkındayız. Dolayısıyla hangi partiye oy verirse versin, Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin aynı coşku aynı bağ ve aynı sevinçle cumhuriyete bağlı olduğunu biliyoruz" dedi.

"YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİR GİBİ ANAYASA DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Son dönemde gündeme gelen anayasa değişikliği konusuna da değinen Başkan Esen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın zaten büyük oranda değiştirildiğini dile getirdi. Esen, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"177 maddeden oluşan bu anayasanın yarısından çoğu değişti. Önemli bir kısmı ise bu hükümet döneminde değişti. Bir anayasanın sık sık bir yönetmelik değiştirir gibi değiştirilmesi, yönetmeliğin ekindeki cetvelin değişmesi gibi değiştirilmesi iyi bir şey değil. Bizim, önümüzdeki anayasa değişikliğinde, hangi partiye oy verirsek verelim bu anayasa değişikliği konusunda hazırlıklı olmamız lazım. Anayasa değişikliği konusunda inşallah kuşku duyduğumuz durumlar gerçek olmaz. Cumhuriyetin nasıl koruyacağımıza dair şahsi fikirlerimi söylüyorum. Cumhuriyetin laik, demokrat ve hukuk kurallarının işlemesi lazım. Cumhuriyetin sosyal devlet olması lazım. Bunların gereklerine ilişkin bir kuşku oluştuğu anda da hangi partiye oy verirsek verelim bizim cumhuriyetin yanında yer almamız lazım."

"ÖĞRETMENLER KONUŞURKEN SESSİZ KALINMALI"

Antalya'da bir okulda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptığı konuşma sonrası gözaltına alınıp ifadesi alınan Emine öğretmenle ilgili, AK Partili meclis üyelerinin "okulda siyaset yapılmamalı" çıkışı üzerine konuşan Başkan Esen, şunları söyledi:

"Emine öğretmenimizle ilgili bu işlemin çok hızlı bir şekilde yapılması tabii ki üzücü. Okullara siyasetin girmesi elbette bizim tercihimiz ettiğimiz bir durum değil. Henüz kendi siyasi tercihlerini oluşturabilecek olgunluğa erişmemiş beyinlerin herhangi bir siyasi yönlendirme ile yönlendirilmemesi lazım. Fakat okullara siyasetin girmemesinin örneğini kendim yaşadım. Madem siz söylediniz. Bu konuya değinelim. Konyaaltı Belediyesi siyasi bir kurum değildir. Ama pandemi döneminde maske ve dezenfektan dağıtırken maalesef okullara giremedik. Biz bunu 'siyaset malzemesi yapalım' demedik. Neden okullara girilmedi, çünkü öğretmenler korktu. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyenin getirdiği maskeyi burada dağıtırsak başımıza iş gelir, dediler. Bu yüzden giremedik. Bunu hiç kimseyle paylaşmadık. Ama eğer CHP'li belediye okullara giremiyor, diye sessiz kalınıyorsa öğretmen konuştuğunda da sessiz kalmak lazım. Bir kişinin, topluluğun veya siyasi partinin manifestosunu eleştirmekte özgürdür insanlar. Hiçbir partinin programı kutsal değildir."