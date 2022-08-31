Konya haberleri | Pirinç Üreticisi "Siz Söylerseniz O da Verilir" Dedi, Kılıçdaroğlu Çeltik Taban Fiyatı Önerisini Açıkladı: "Uzun Tane 20, Orta Tane 18 Lira Olabilir"

Konya haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’daki bir çeltik tarlasında pirinç üreticileriyle bir araya geldi. Çeltik taban fiyatı önerisini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Şahsi kanaatim, uzun tane çeltikte 20 lira, orta tanede de 18 lira olabilir. Söylenen rakamlar, afaki rakamlar değil” diye konuştu. Bir pirinç üreticisi ise Kılıçdaroğlu’na, “Başkan’ım, ‘Emekliye zam’ dediniz bayramda, verildi; ‘ikramiye’ dediniz, verildi. Bu çeltiğe de bir şey söyleyeceksiniz, o da verilir. Siz söylerseniz o da verilir” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN/MEHMET REBİ ÖZDEMİR - Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'daki bir çeltik tarlasında pirinç üreticileriyle bir araya geldi. Çeltik taban fiyatı önerisini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Şahsi kanaatim, uzun tane çeltikte 20 lira, orta tanede de 18 lira olabilir. Söylenen rakamlar, afaki rakamlar değil" diye konuştu. Bir pirinç üreticisi ise Kılıçdaroğlu'na, "Başkan'ım, 'Emekliye zam' dediniz bayramda, verildi; 'ikramiye' dediniz, verildi. Bu çeltiğe de bir şey söyleyeceksiniz, o da verilir. Siz söylerseniz o da verilir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Doyran köyünde çeltik üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir çeltik üreticisi, tarlalarındaki ürünleri Türkiye'nin ağır ekonomik şartlarında elde ettiklerini belirterek Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:

"Hak istenmez alınır. Hakkımızı istiyoruz. Maliyetlerimiz çok aşırı derece yüksekti bu sene. Gübre fiyatlarımız yüzde 300'lere, mazot… (Kılıçdaroğlu: Bazıları yüzde 400) 400 diyelim, evet doğru diyorsunuz. Elektrik… Olmazsa olmaz suyla yetişen bir bitki. Suyun içinde olması gereken bitki. Kızılırmak denize akıyor, biz susuzluk çekiyoruz burada."

"ÇELTİĞİMİZE İYİ BİR FİYAT TALEP EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun "Kaç dönüm çeltik ektiniz" diye sorduğu çiftçi, 150 dönüm ektiğini dile getirerek, "Biz de çeltiğimize nasip olursa iyi bir fiyat talep ediyoruz. Talebimiz şöyle; kendi çapımızda hesabımız yaptık. Çeltiğimize Allah nasip ederse 20 lira gibi bir fiyat istiyoruz" dedi.

Başka bir çiftçi de "Devletimiz bu işleri açıklamada geç kalıyor. Bizi Tarım Kredi Kooperatiflerine yarıda bırakıyor, sonra tüccarlara boğduruyor. Biz çeltiğimizi sattıktan sonra TMO fiyat açıklıyor. Böyle bir anlamı yok yani. Biz, 20 gün sonra hasat yapacağız, şu anda fiyat bekliyoruz. Bizim geçen sene 80 liraya aldığımız gübre, şu anda 640 lira. Mazotu 7 liraya aldık, şu anda 27 lira. Elektrik yüzde 200 arttı. Bizim maliyetimiz çok yüksek. Biz, 20 lira olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sözlerine kaldığı yerden devam eden diğer çiftçi, "Geçen seneki desteklerimiz anca bir yıl sonra geldi, o da geçen seneki ekonomik şartlara göre geldi… Geçen seneki desteklerin daha önce gelmesi gerekirdi, bu seneki şartlara göre gelmesini beklerdik" dedi.

KILIÇDAROĞLU: UZUN TANE 20 LİRA, ORTA TANEDE 18 LİRA OLABİLİR

Kılıçdaroğlu, çiftçilerin sorunlarına ilişkin şunları söyledi:

"Gerçek maliyetleri belli. Bu kadar ağır maliyetler içinde en azından üreticinin makul bir kar elde etmesi lazım ki önümüzdeki yıl gene gübre fiyatları artacak, diğer fiyatlar artacak, en azından hazırlıklı olmalı. Ekim konusunda biraz, 'Evet, ben ekmeliyim, nasıl olsa sosyal devlet beni yalnız bırakmaz, maliyetimi kurtarır, bana makul bir kar da verir' düşüncesi içinde. Bu çerçeveden baktığımızda benim şahsi kanaatim, uzun tane, sizin söylediğiniz çeltikte 20 lira, orta tanede de 18 lira olabilir. Söylenen rakamlar, afaki rakamlar değil. Dünya piyasalarına bakıldığı zaman gerçek daha da görülüyor. Dışarıdan pirinç ithal ediyorsunuz, dünyanın parasını veriyorsunuz. Üstelik dolar bazından veriyorsunuz. Üstelik yabancı ülkenin çiftçisi kazanıyor. O ülkelerde de o ülkenin hükümeti kendi çiftçisine destek veriyor. Oysa biz kendi çiftçimize desteği versek emin olun ithalat kesilmiş olacak. Üretim artmış olacak."

"Amerikan çiftçisine Türk çiftçisini ezdirmeyelim" diyen çiftçiye Kılıçdaroğlu, "Siz üretmezseniz 85 milyon aç kalır. Dışarıdan getiriyor. Ne kadar getireceksiniz? Hadi bir, üç, beş yıl. Dışarıya niye para verelim" diye yanıt verdi.

Başka bir çiftçi de yüksek maliyetlere dikkat çekerek, "Ondan sonra diyorlar ki 'Geçin'. Nasıl geçineceğiz? Biz, işin içinden nasıl çıkacağız" diye sordu. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndan başlayarak Türkiye'nin genelinde kuracakları güneş enerjisi sistemi ile elektriği çiftçilere bedava vereceklerini belirtti. Çiftçi, Kılıçdaroğlu'na elektrik konusunda yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Başkan'ım, önceden mesken ile tarlada kullanılan elektrik arasında fark vardı. Şimdi meskeni geçti ya. Evdeki kullanılan elektriği geçti. Evdeki kullanıyor 100 kilovat, biz kullanıyoruz günde bin kilovat. Bunun fiyatı ne olacak Başkan'ım? Köylünün gerçekten durumu iyi değil, bir yere gidiyor da artık bakacağız."

"SİZ SÖYLERSENİZ O DA VERİLİR"

Kızılırmak suyu kendilerine verilmediği için tarlasının 10 gündür su beklediğini dile getiren diğer çiftçi, Kılıçdaroğlu'na, "Başkan'ım, 'Emekliye zam' dediniz bayramda, verildi, 'ikramiye' dediniz verildi. Bu çeltiğe de bir şey söyleyeceksiniz, o da verilir. Siz söylerseniz o da verilir" dedi. Kılıçdaroğlu, uzun tane çeltiğin 20 lira olması gerektiğini kaydederek, "Ya kardeşim seneye ekecek, seneye kadar gelen zamları düşün. Gübre, elektrik fiyatı aynı kalmayacak. Mazot fiyatı aynı kalmayacak. Sen bu insanları tarladan küstürürsen 85 milyon aç kalır. Pirinç; size verdiğimiz paradan çok daha fazlasına ithal ediyoruz ya" diye konuştu.