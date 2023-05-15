Konya'nın milletvekilleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Konya'nın 15 milletvekili belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Konya'nın 15 milletvekili belli oldu.

Konya'da 4 bin 998 sandıkta 1 milyon 426 bin 297 seçmen oy kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren illerin başında gelen Konya'da kesin olmayan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 9 milletvekilliği kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2 milletvekili, İYİ Parti 1 milletvekili ve Yeniden Refah Partisi 1 milletvekili ile Konya'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz sahibi olacak.

Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin milletvekilleri şu şekilde:

"AK Parti'den Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mutafa Hakan Özer, CHP'den Barış Bektaş ve Hasan Ekici, MHP'den Mustafa Kalaycı ile Konur Alp Koçak, İYİ Parti'den Ünal Karaman, Yeniden Refah Partisi'nden ise Ali Yüksel." - KONYA