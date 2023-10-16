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Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün 'mahrem' yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli İzmir, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.