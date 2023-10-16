Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İzmir, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Kocaeli ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgulanmak Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA