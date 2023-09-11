Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.