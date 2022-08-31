Konya haberleri | Konyaaltı'nda Duygulandıran 'Zafer' Kutlaması

Konya haber... Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında sahneye Mehmetçik kıyafetleri ile çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, sergiledikleri gösteride duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Semih Esen ise “Bayramlarımızı dün de kutladık, bugün de kutluyoruz, yarın da kutlayacağız. Buna hiç kimse engel olamayacak” diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında sahneye Mehmetçik kıyafetleri ile çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, sergiledikleri gösteride duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Semih Esen ise "Bayramlarımızı dün de kutladık, bugün de kutluyoruz, yarın da kutlayacağız. Buna hiç kimse engel olamayacak" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarını HayatPark'ta gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, çocuk oyun alanları, çeşitli gösteriler ve düzenlenen kortej ile devam etti. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla sahnelediği koreografi, alanda bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her bayramın ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "Bayramlarımızı dün de kutladık, bugün de kutluyoruz, yarın da kutlayacağız. Buna hiç kimse engel olamayacak. Bayrağımızı görünce ve vatanımız söz konusu olunca içimizdeki coşku, gönlümüzden de dilimizden de taşıyor" dedi.

ESEN'DEN O SÖZLERE BÜYÜK TEPKİ

Zafer Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşamak için çocuklar, gençler ve büyükler olarak bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Esen, vatan uğruna şehit düşenleri de gözyaşları içinde andıklarını dile getirdi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanı İsmail Kahraman'ın, "Şehirlerin kurtuluşu kutlanmaz, bu esareti kabul etmektir" sözlerine büyük tepki gösteren Başkan Esen, bu önemli günleri kutlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu'yu bağımsızlığına kavuşturdukları için şehitlere büyük minnet duyduklarını belirten Esen, "İyi ki onların torunlarıyız. İyi ki Anadolu'yu bize bağımsız bir yurt olarak bıraktılar. Bizim, bundan duyduğumuz memnuniyeti, ülkedeki herkes duyuyor mu? Galiba duymuyor. Çünkü maalesef, reytingi yüksek 'beyefendilerden' bir tanesi, daha biz 30 Ağustos kutlamaları hazırlıklarına başlarken, tam da bu heyecanlı dönemde bir söz söylemiş. Kerameti kendinden menkullerden birisi demiş ki ; 'Şehirlerin kurtuluş günlerini anmak, bence doğru değil. Çünkü esareti, köleliği kabul etmek anlamına gelir.' Buradan ona şunu söylüyorum 'hadi oradan, hadi!' Köleliği kabul etmekmiş, esareti kabul etmekmiş! Ne demek bu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

NAZIM'IN ŞİİRİ İLE YANIT VERDİ

İsmail Kahraman'ın sözlerine Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye şiiri ile yanıt veren Başkan Esen, alanda bulunan vatandaşlardan büyük alkış aldı. Esen, sözlerine şöyle devam etti:

"Esir olmamak için iki kat savaşanlara, buradan selam olsun anılarına! Yattıkları yer nur olsun, mekanları cennet olsun. Bize, ne 25 Aralık, ne 12 Şubat ne de 9 Eylül, ne esareti ne de tutsaklığı hatırlatmaz. Antep savunması, memleketin nüfusunun 20 bin olan yerde 6 bininin 'ben yurdumu düşmanın çizmesine ezdirmem' diyerek şehit düştüğünü hatırlatır. Canını ver ama memleketini teslim etme, esareti etmeyi anlatır bize bu tarihler. Bize bağımsızlığı anlatır bu tarihler. Vatan sevgisini hatırlatacak. Dün de kutluyorduk, bugünde kutluyoruz, yarın da kutlayacağız onlara inat. Kutlayacağız."

YIL BOYUNCA KUTLAMALAR OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını daha büyük bir coşku ile kutlayacaklarını söyleyen Esen, yıl boyunca çeşitli etkinlikler ile hem Cumhuriyeti hem Atatürk'ü hem de şehitleri anıcaklarını dile getirdi. Alanda bulunan çocuk ve gençlere seslenen Esen, "Cumhuriyetimizin 100. yılını önümüzdeki sene inşallah hep beraber kutlayacağız. Ama bu kutlamayı bir günde yapmayacağız. Bütün sene boyunca değişik etkinlikler ile kutlayacağız. Ama ilk önce kendimize şunu göstereceğiz, çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; biz artık geçmişteki hataları yapmayacağız çocuklar, yapmayacağız gençler. Sizlere de daha iyi örnek olacağız ve Türkiye'yi hep birlikte çok daha müreffeh çok daha başarılı ve mutlu bir ülke haline getireceğiz" diye konuştu.

Etkinlikte ilerleyen saatlerde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Enes Demirci sahneye çıkarak, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı.