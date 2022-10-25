Konya haberi | Konya Büyükşehir'den Çumra'ya 21,5 km daha mahalle yolu

Konya haberi: Konya merkez ile birlikte ilçelerde ve bağlı mahalle yollarındaki sorumluluk alanlarında yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Çumra'ya bu yıl 21,5 kilometre yüksek standartlı mahalle yolu kazandırdı.

Konya merkez ile birlikte ilçelerde ve bağlı mahalle yollarındaki sorumluluk alanlarında yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Çumra'ya bu yıl 21,5 kilometre yüksek standartlı mahalle yolu kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki mahallelerde yol kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade ederek, böylece Konyalıların daha konforlu ve kaliteli yollara kavuştuğunu söyledi. 2022 yatırım programında belirledikleri 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu hedefine ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu çerçevede Çumra'da 2,4 kilometrelik Fethiye Mahalle Yolu ile 19,5 kilometrelik Büyükaşlama-Türkmenkarahüyük-Üçhüyükler yollarını tamamlayarak ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız çalışmayla bu yıl Çumra'mıza 21,5 kilometre daha yüksek standartlı mahalle yolu kazandırmış olduk. 18 milyon 615 bin liraya mal olan yol yatırımlarımızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KONYA