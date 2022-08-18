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Konya haber: Başkan Altay: "Akyokuş Kasrı Konya'nın simgelerinden olacak"

Konya haber: Başkan Altay: 'Akyokuş Kasrı Konya'nın simgelerinden olacak'

Politika Haberleri

Konya politika haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Akyokuş bölgesinde hayata geçireceği Akyokuş Kasrı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Akyokuş bölgesinde hayata geçireceği Akyokuş Kasrı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Akyokuş Kasrı Konya'nın yeni cazibe merkezi olacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın yarınlarına iz bırakacak birçok önemli yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, Akyokuş Kasrı'nın da bunlardan birisi olduğunu ifade etti. 11 bin metrekarelik kapalı alanıyla restoran, kafeterya ve Mutfak Müzesi olarak hizmet verecek tesisin Konya'ya değer katacak bir mimariye sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Hemşehrilerimiz için çok güzel sosyal tesisin daha yapımı süratle devam ediyor. Konya'mıza çok yakışacağına inandığım Akyokuş Kasrı inşallah şehrimizin simgelerinden olacak. Maliyeti 200 milyon lirayı bulacak tesisin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akyokuş Kasrı; Konya Mutfağı, Kafem, dinlenme alanları, toplantı salonları, seyir noktası, oyun alanları, Çocuk Mutfak Atölyesi, Mutfak Müzesi ve sergi alanları ile Konya'ya hizmet verecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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