Konya haber... Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Uyar dualarla anıldı

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Uyar, Akşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında dualarla anıldı.

Akşehir Belediyesi Meclisi Ekim Ayı olağan toplantısı; Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce kalp kriz geçirerek hayatını kaybeden belediye meclis üyesi Hüseyin Uyar için bir anma programı düzenlendi. Hüseyin Uyar'ın oturduğu koltuğa da fotoğrafı ve çiçekler konuldu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, belediye meclis üyesi Hüseyin Uyar'ı rahmetle andığını dile getirerek, "Kendisine Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ailesine de sabırlar diliyoruz. Geride kalanlarına Allah sabr-ı cemil versin. Ben 2003 yılında Konya'da Köy Hizmetleri Genel Müdürü iken kendisi de Akşehir'de Milliyetçi Hareket Partisinden İl Genel Meclisi Üyesi idi. Orada da biz beraber çalışmıştık. Kendisine il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği, muhtarlığı ve öğretmen evinde çalıştığı dönemlerdeki hizmetleri için şükranlarımızı iletiyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Koç tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma programının ardından Ekim ayı toplantısına geçilerek gündem maddeleri hakkında görüşmeler yapıldı. Vefat eden Meclis Üyesi Hüseyin Uyar'ın yerine de yedek üyelerden Mevlüt Karayiğen meclis üyesi olarak göreve başladı. - KONYA