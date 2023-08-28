Konya'da yapılan uygulamalarda 30 kişiye adli işlem başlatıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için şehrin farklı yerlerinde uygulama yaptı. Polis ekipleri, denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirdi. 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanuna muhalefet suçundan 30 kişiye adli işlem başlatıldı. Vatandaşların güven içinde yaşayabilmeleri için uygulamaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.