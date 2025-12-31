Konya'da yapılacak 15 bin 200 konutun kurası 15 Şubat'ta çekilecek

Ak Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konya'ya yapılacak 15 bin 200 konut için kuraların 15 Şubat'ta çekileceğini açıkladı.

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Konya, 15 bin 200 konutla en fazla konut yapılacak iller arasında yer aldı. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya'daki konutların kura çekimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Fatih Özgökçen açıklamasında, "Kıymetli Konyalı hemşehrilerim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, hemşehrimiz Murat Kurum'un öncülüğünde yürüttüğümüz Yüzyılın Konut Projesi'nde sizlere büyük bir müjdemiz var. Bu güzel haberi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. 15 Şubat'ta tam 15 bin 200 konutumuzun kurası çekilecek. Noter huzurunda hak sahipleri belli olacak. Konya'mızın çalışkan, yiğit insanları yeni ve modern yuvalarına kavuşacak. Allah'ın izniyle tam 158 bin 761 başvuruyla büyük ilgi gören bu projemizde inşa edilecek yeni yuvalar huzur ve mutluluk getirecek. Hep birlikte heyecanla 15 Şubat'ı bekliyoruz. Şimdiden yeni evlerimiz Konyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA