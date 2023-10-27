Konya'da UCLG Dünya Konseyi'nde İsrailli Konuşmacı Protesto Edildi

Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi sırasında İsrailli konuşmacının toplantıya online bağlanması üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu toplantıyı terk ederek İsrail'i protesto etti.

Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi sırasında İsrailli konuşmacının toplantıya online bağlanması üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu toplantıyı terk ederek İsrail'i protesto etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. Toplantıda oturumlar devam ederken, İsrail'den katılan üye protesto edildi. UCLG Dünya Konseyi sırasında İsrail Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela toplantıya online olarak bağlandı. Bunun üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu toplantıyı terk ederek İsrail'i protesto etti. Başkan Altay ve çok sayıda katılımcı İsrailli üyenin konuşmasının sona ermesinin ardından salona döndü. - KONYA