Konya'da UCLG Dünya Konseyi'nde İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi'ne İsrail Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela'nı on-line olarak bağlandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların kendini savunma hakkı olduğunu söylemesi üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve katılımcıların çoğunluğu toplantıyı terk ederek tepki gösterdi.

Konya'da gerçekleşen UCLG Dünya Konseyi'ne İsrail Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela'nı on-line olarak bağlandı. Shiri Steinhardt Sela'nın konuşması sırasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların kendini savunma hakkı kapsamında olduğunu söyledi. Bunun üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu toplantıyı terk ederek tepki gösterdi.