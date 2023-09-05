Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında ve kamp malzemeleri arasında 14 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.