Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tabanca parçası ve mermi ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yalçın V'nin (44) kurusıkıları normal tabancaya dönüştürdüğü, özel kalıplardan çıkan tabanca parçalarını da satışa hazır hale getirerek bunun ticaretini yaptığı belirlendi.

Belirlenen 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, bir evin garaj ve ağıl olarak kullanılan bölümünde, fasulye saplarının altında bulunan çorapların içine gizlenmiş 21 tabanca, 10 tabanca gövdesi, 64 tabanca parçası ve 1741 mermi ele geçirildi.

Diğer adreslerde ise 2 el yapımı ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek bulundu.

Gözaltına alınan Yalçın V. emniyete götürüldü.