Konya'da PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Konya'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ziyad S. (29), operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ziyad S.'nin saklandığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Ziyad S. gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.
KONYA'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ziyad S. (29), operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ziyad S.'nin saklandığı evi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ziyad S.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ziyad S., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. (DHA)