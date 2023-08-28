Konya'da PKK/KCK örgüt üyesi yakalandı
Konya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan PKK/KCK örgüt üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Konya'da PKK/KCK üyesi yakalandı
KONYA - Konya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan PKK/KCK örgüt üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yardım etmek suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt üyesi Z.S.saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.