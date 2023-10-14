Konya'da Özgür Filistin mitingi yapıldı

Konya'da Yeniden Refah Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 'Özgür Filistin' mitingi düzenlendi. Mitinge katılanlar Filistin'e destek sloganları attı ve İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddeti anlatan görüntüler izletildi. Konuşmacılar, İsrail'in insanlık suçlarına dikkat çekerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Konya'da, Yeniden Refah Partisi ve bazı sivil toplum kuruşlarının desteğiyle "Özgür Filistin" mitingi yapıldı.

Hükümet Meydanı'ndaki mitinge, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

Meydanda toplanan vatandaşlar ve partililer, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddeti anlatan görüntüler izletildi.

Mitingde konuşan Erbakan, 43 yıl önce yine Konya'da Kudüs mitingi yapan merhum Necmettin Erbakan'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Necmettin Erbakan gibi aynı dava şuuruyla 43 sene sonra yeniden Filistin'e, Kudüs'e ve Gazze'ye sahip çıkmak için toplandıklarını ifade eden Erbakan, "Bugün Konya'da zulme ve zalime karşı çelik gibi iradeyle bir duruş sergilediğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. 'Filistin davası bizim milli davamız.' diye haykırmak için toplandık. Erbakan hocamız gibi 'Eğer Amerika İsrail'i çok seviyorsa, alsın o İsrail'i Alaska'ya taşısın.' diye haykırmak için toplandık." diye konuştu.

Erbakan, İsrail'in Gazze'de, dünyanın gözü önünde apaçık insanlık suçuna imza attığını, mazlum sivil Filistinlilere kadın, çocuk, yaşlı demeden vahşet politikası uyguladığını anlattı.

Gazze'deki vahim olaylar karşısında hiçbir somut adım atılmamasının üzücü olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bir taraf katil, diğer taraf maktulken, biz tarafsızız diyemeyiz. İsrail kendi tıynetsizliğini yüzyıllardan beri yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Filistin'de de 75 seneden beri yapıyor. İstediğiniz kadar kınayın ve ateşkes çağırısı yapın. Bunların bir faydası yok. Putin için Ukrayna'da yaşananlar dolayısıyla tutuklama kararı çıkaran uluslararası toplumun bugün de Netenyahu için tutuklama kararı çıkarması gerekir. Türkiye'nin de burada gerekli girişimleri başlatması gerekmektedir."

"Batı ikiyüzlülüğünü gösteriyor"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise zalime karşı mazlumun yanında olmak için meydanda toplandıklarını dile getirdi.

Birilerinin, yapılan bu vahşeti yarım ağızla ve ikircikli tavırlarla kınadığını aktaran Yapıcıoğlu, "Batı ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Bizim kuzeyimizde de Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. Batı, tek sıra halinde Ukrayna'nın arkasına dizildi. Neymiş Putin savaş suçu işliyormuş. İsrail, daha dün bir hastaneye fosfor bombalarıyla saldırmadı mı?" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, düne kadar olan biteni sessizce izleyen Batı'nın, şimdi İsrail'e ardı ardına destek açıklamaları yaptığını anlattı.

Bir gün bütün suçluların hesap vereceğini aktaran Yapıcıoğlu, "Bütün zalimler yakında nasıl devrildiklerini görecekler. İnsanlıktan nasibini almamış İsrail'e 'durun' demek beyhudedir. Kınamak onları durdurmadı, barış çağrıları da kar etmeyecektir. Hepimiz barış istiyoruz ama siyonist bir tek şartla barışa yanaşır. ya savaşma kapasitesini bütünüyle yitirecek ya da kendisiyle savaşmayı göze alan birileri karşılarına dikilecek." ifadelerini kullandı.

Mitinge görüntülü bağlantıyla katılan Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de kendilerine destek olanlara teşekkür etti.