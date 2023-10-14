Konya'da Özgür Filistin Mitingi Düzenlendi

Konya'da Yeniden Refah Partisi tarafından Özgür Filistin mitingi düzenlendi.

Hükümet Meydanında düzenlenen mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "8 gündür Filistin'de çok büyük acılar yaşadık. 1917'de İngilizlerin işgalinden hemen sonra orada terör eylemleriyle siyonist teröristler oradaki kardeşlerimize türlü türlü acılar yaşattılar. 1947'eki Birleşmiş Milletler kararından sonra 1948 yılında siyonist terör şebekesi kendini devlet olarak ilan ettiğinden bu yana sistematik zulümler, katliamlar ardı ardına yaşanıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan da, Özgür Filistin mitinginde buluştuklarını belirterek, "Bundan 43 sene evvel 6 Eylül 1980'de Konya'da milyonluk tarihi Kudüs mitingini yapan merhum liderimiz Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. 1980 yılında Konya'da gerçekleştirilen tarihi Konya mitingi Filistin'deki siyonist zulmü sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gündemine taşıdı. Milletimize, İslam alemine Filistin davası şuurunun aşılanmasında çok önemli bir olay olarak tarihi geçti. Şimdi biz de aynen Erbakan Hocamız gibi aynı dava uğurunda, aynı ruhla Filistin, Kudüs davamıza sahip çıkmak için yine aynı mekanda bu mitingi gerçekleştiriyoruz. Bugün Konya'da millet olarak zulme karşı, zalimlere karşı dimdik duruş sergilediğimizi bütün dünyaya göstermek üzere toplandık. Bugün Konya'mızda Filistin davası bizim milli davamızdır diye haykırmak için toplandık. Bugün Konya'mızda aynen Erbakan hocamız gibi, eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa, alsın o İsrail'i Alaska'ya taşısın diye haykırmak için toplandık. Bizlere Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin emaneti olan, bizlere ecdadımızın emaneti olan, cennet mekan Sultan Abdulhamid Han'ın emaneti olan Kudüs'ü yıllardan beri işgal altında tutan siyonist rejim bugün de Gazze'de dünyanın gözleri önünde apaçık bir insanlık suçuna imza atmaktadır. Mazlum sivil Filistinli kardeşlerimize apaçık bir vahşet politikası uygulamaktadır, Gazze'ye bomba yağdırmaktadır" dedi. - KONYA