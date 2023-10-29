Konya'da İsrail'in saldırılarını protesto eden anneler yürüyüş düzenledi

Konya'da bir grup anne, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüyüş düzenledi. Anneler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar atarak yürüdü.

Konya'da bir grup anne, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüyüş düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun bombardıman devam ederken, tepkiler de yükseliyor. Konya'da sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurarak bir araya gelen kadınlar, yanlarına çocuklarını da alarak İsrail'in saldırılarını protesto etmek için Kılıçaslan Kent Meydanı'nda toplandı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan anneler, sloganlar atarak Kayalı Park'a kadar yürüdü. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde göstericiler ateşkes çağrısında bulunarak, "Ana Kucağı Gazze", "Büyümeye hakkım var" yazılı dövizler taşadı, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.

Anneler adına konuşan Meral Tan, "Biz bugün Filistin'de yaklaşık 3 haftadır yaşanan bu zulme anneler olarak bir ortak çağrımız olsun istedik. Oradaki annelerin yüreği yanıyor, kan ağlıyor. Bizler de burada gerçekten büyük bir çaresizlik içerisindeyiz. En azından biz buradan onların sesi olmak istedik. Onlara buradan bir duamız olsun istedik" dedi.

Anneleri ile birlikte yürüyüşe katılan çocuklar ise, Filistin'deki çocuklara destek olmak için programa katıldıklarını belirtti.

Yürüyüşün ardından toplu dua yapıldı. - KONYA